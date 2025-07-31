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    «Зенит» повесил ценник на Нино

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    Петербургский «Зенит» готов рассмотреть предложения от других клубов по поводу центрального защитника Нино.

    Нино
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    Нино

    По данным издания RTI Esporte, сине-бело-голубые согласны отпустить 28-летнего бразильца за € 12 млн, а меньшую сумму они даже не станут рассматривать.

    Известно, что Нино сейчас активно интересуется «Флуминенсе» и готов выложить за него 8 млн евро, что категорически не устраивает «Зенит».

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    • Защитник играет в РПЛ с февраля 2024 года, перебравшись как раз из «Флуминенсе». В прошлом сезоне Нино провел 25 матчей за команду, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контакт бразильца с «Зенитом» до 2028 года, а рыночная цена составляет € 11 млн.

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