«Зенит» экспериментировал, но победил: Семак не без тревог начал Кубок в Грозном

В заявке «Зенита» на матч против «Ахмата» не оказалось почти никого из основной обоймы. Без Педро, Барриоса, Жерсона и Сантоса — но с Венделом и молодыми, включая 20-летнего Никиту Лобова и давно не блиставшего Михайлова. В нападении — Соболев и Лусиано Гонду. Капитанская повязка — у Алипa. Старт был максимально рискованным — и, как ни странно, безошибочным.
Уже на третьей минуте Лусиано с левого фланга навесил на дальнюю, где без помех замкнул головой Арсен Адамов — сработало «правило бывших». Арсен праздновать не стал, что вряд ли смягчило негативные эмоции Шелии.
А уже на восьмой минуте Гонду продемонстрировал класс: после скидки Соболева разобрался с Заре и технично перебросил вратаря — 0:2. Молчаливый шок на «Ахмат Арене» и растерянность хозяев.
Владение есть — опасности нет. «Ахмат» бьётся вхолостую
Команда Сторожука владела мячом почти в три раза больше соперника, но во второй трети поля разбивалась об надёжную организацию гостей. Келиану и Самородов предлагали движения, но связи не хватало. Периодически вспыхивал Мелкадзе, но к воротам Адамова всё сводилось к неточным прострелам или затянутым решениям.
У «Зенита» не безошибочно действовал Лобов, но в целом молодой защитник выглядел достойно — не тушевался в дуэлях и не терял позицию. Семак успел отругать его во время водной паузы, но на скамейку не отправил. Петербуржцы оборонялись, как полагается опытной команде: компактно, без лишней суеты, и с контролем ритма.
Возвращение Конате и момент для интриги
В перерыве «Ахмат» освежился: вместо Келиану, Талала и Мелкадзе вышли Гандри, Исмаэл и Конате. Последний сразу стал самой живой фигурой в атаке хозяев. Сначала немного не дотянулся до прострела, затем опасно пробил рядом со штангой. Но как ни старался — мяч шёл мимо, партнёры не успевали, а защита «Зенита» держалась.
Семак тоже реагировал: Вендел и Лобов уступили места Педро и Мантуану, позже появились Глушенков и Зделар. Петербуржцы действовали в стиле позднего «Зенита» — через позиционные удержания и минимальный риск. Но всё изменилось на 82-й минуте.
После подачи углового в штрафной гостей Соболев сыграл рукой — эпизод для рубрики «не хотел, но попал».VAR посовещался, Черемных указал на точку. Конате подошёл к мячу и без лишнего пафоса пробил точно в угол — 1:2. У «Ахмата» появились шансы.
До камбэка не дотянули, но нервы потрепали
Последние десять минут стали проверкой для «Зенита». «Ахмат» пошёл на штурм: Садулаев навешивал, Самородов обострял, а Конате боролся с тремя защитниками. На 90+4-й минуте Самородов убрал двоих и пробил — Адамов в прыжке спас. Точка в матче.
Победа досталась «Зениту» нелегко. Экспериментальный состав сделал результат за восемь минут, а потом мучительно удерживал его ещё восемьдесят. Команда Семака добыла важные три очка, стартовав с уверенной позиции в группе, но концовка оставила вопросы. Впрочем, сейчас главное — очки и опыт для молодых. И то, и другое в Грозном добыто.