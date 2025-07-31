«Зенит» экспериментировал, но победил: Семак не без тревог начал Кубок в Грозном

Семак выпустил полурезервный состав, а команда — оформила два быстрых гола, едва не потеряла всё и увезла три очка из Грозного. Хороший задел и моральный подъём перед важнейшим матчем с ЦСКА в РПЛ.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Ахмат — Зенит 1:2 Голы: 0:1 Арсен Адамов (3'), 0:2 Лусиано Гонду (8'), 1:2 Мохамед Конате (пенальти) (83') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Турпал Ибишев (Надер Гандри, 46'), Максим Сидоров, Амин Талал (Исмаэл, 46'), Абакар Гаджиев (Мирослав Богосавац, 83'), Максим Самородов, Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе (Мохамед Конате, 46'), Zare M., Keliano M. (Лечи Садулаев, 65') Зенит: Денис Адамов, Арсен Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Юрий Горшков (Александр Ерохин, 88'), Вендел (Педро Родригес, 65'), Ярослав Михайлов (Саша Зделар, 75'), Лусиано Гонду (Максим Глушенков, 75'), Александр Соболев, Lobov N. (Густаво Мантуан, 65'), Vega R. Предупреждение: Надер Гандри (54')

В заявке «Зенита» на матч против «Ахмата» не оказалось почти никого из основной обоймы. Без Педро, Барриоса, Жерсона и Сантоса — но с Венделом и молодыми, включая 20-летнего Никиту Лобова и давно не блиставшего Михайлова. В нападении — Соболев и Лусиано Гонду. Капитанская повязка — у Алипa. Старт был максимально рискованным — и, как ни странно, безошибочным.

Уже на третьей минуте Лусиано с левого фланга навесил на дальнюю, где без помех замкнул головой Арсен Адамов — сработало «правило бывших». Арсен праздновать не стал, что вряд ли смягчило негативные эмоции Шелии.

Арсен Адамов https://fc-zenit.ru/

А уже на восьмой минуте Гонду продемонстрировал класс: после скидки Соболева разобрался с Заре и технично перебросил вратаря — 0:2. Молчаливый шок на «Ахмат Арене» и растерянность хозяев.

Лусиано Гонду https://fc-zenit.ru/

Владение есть — опасности нет. «Ахмат» бьётся вхолостую

Команда Сторожука владела мячом почти в три раза больше соперника, но во второй трети поля разбивалась об надёжную организацию гостей. Келиану и Самородов предлагали движения, но связи не хватало. Периодически вспыхивал Мелкадзе, но к воротам Адамова всё сводилось к неточным прострелам или затянутым решениям.

У «Зенита» не безошибочно действовал Лобов, но в целом молодой защитник выглядел достойно — не тушевался в дуэлях и не терял позицию. Семак успел отругать его во время водной паузы, но на скамейку не отправил. Петербуржцы оборонялись, как полагается опытной команде: компактно, без лишней суеты, и с контролем ритма.

Ахмат — Зенит https://fc-zenit.ru/

Возвращение Конате и момент для интриги

В перерыве «Ахмат» освежился: вместо Келиану, Талала и Мелкадзе вышли Гандри, Исмаэл и Конате. Последний сразу стал самой живой фигурой в атаке хозяев. Сначала немного не дотянулся до прострела, затем опасно пробил рядом со штангой. Но как ни старался — мяч шёл мимо, партнёры не успевали, а защита «Зенита» держалась.

Семак тоже реагировал: Вендел и Лобов уступили места Педро и Мантуану, позже появились Глушенков и Зделар. Петербуржцы действовали в стиле позднего «Зенита» — через позиционные удержания и минимальный риск. Но всё изменилось на 82-й минуте.

Ахмат — Зенит https://fc-zenit.ru/

После подачи углового в штрафной гостей Соболев сыграл рукой — эпизод для рубрики «не хотел, но попал».VAR посовещался, Черемных указал на точку. Конате подошёл к мячу и без лишнего пафоса пробил точно в угол — 1:2. У «Ахмата» появились шансы.

До камбэка не дотянули, но нервы потрепали

Последние десять минут стали проверкой для «Зенита». «Ахмат» пошёл на штурм: Садулаев навешивал, Самородов обострял, а Конате боролся с тремя защитниками. На 90+4-й минуте Самородов убрал двоих и пробил — Адамов в прыжке спас. Точка в матче.

Ахмат — Зенит https://fc-zenit.ru/

Победа досталась «Зениту» нелегко. Экспериментальный состав сделал результат за восемь минут, а потом мучительно удерживал его ещё восемьдесят. Команда Семака добыла важные три очка, стартовав с уверенной позиции в группе, но концовка оставила вопросы. Впрочем, сейчас главное — очки и опыт для молодых. И то, и другое в Грозном добыто.