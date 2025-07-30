Корнаухов: Воробьев так просто не отдаст место в основе Комличенко

«Приобретение Комличенко было явно не под Воробьева. Может быть, изначально его покупали как игрока стартового состава. Но у железнодорожников есть Воробьев, который не даст проиграть конкуренцию. На чаше весов у них равенство. Все будет зависеть от того, кому будет больше везти с завершением атаки.
По двум турам и победе над "Краснодаром" в гостях понятно, что "Локомотив" заслуженно идет на первом месте в РПЛ. Хотя прошло всего два тура, но в таблице железнодорожников пока никто не догоняет. Но ЦСКА набирает обороты.
Была небольшая возможность подготовиться к новому сезону с новым тренером, с новой игровой схемой и новыми наполнениями. Они, в целом, это успешно делают, может быть, пока нет той слаженности и того монолита, что мы видели в весенней части сезона, но Челестини на ходу за счет игр», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».
После двух туров РПЛ «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. Сегодня, 30 июля, команда сыграет матч Кубка России против ЦСКА в 18:00 (мск).