Корнаухов: Воробьев так просто не отдаст место в основе Комличенко

Известный в прошлом защитник ЦСКАвысказал свое мнение по поводу конкуренции между нападающими «Локомотива»за место на острие атаки.

«Приобретение Комличенко было явно не под Воробьева. Может быть, изначально его покупали как игрока стартового состава. Но у железнодорожников есть Воробьев, который не даст проиграть конкуренцию. На чаше весов у них равенство. Все будет зависеть от того, кому будет больше везти с завершением атаки.

По двум турам и победе над "Краснодаром" в гостях понятно, что "Локомотив" заслуженно идет на первом месте в РПЛ. Хотя прошло всего два тура, но в таблице железнодорожников пока никто не догоняет. Но ЦСКА набирает обороты.

Была небольшая возможность подготовиться к новому сезону с новым тренером, с новой игровой схемой и новыми наполнениями. Они, в целом, это успешно делают, может быть, пока нет той слаженности и того монолита, что мы видели в весенней части сезона, но Челестини на ходу за счет игр», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров РПЛ «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. Сегодня, 30 июля, команда сыграет матч Кубка России против ЦСКА в 18:00 (мск).