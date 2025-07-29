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    Трансфер Осимхена станет самым дорогим в истории турецкого футбола

    Футбол Футбол Италии Наполи Футбол Турции Галатасарай Трансферы
    Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в ближайшие выходные прибудет в Стамбул для оформления трансфера в «Галатасарай». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    По данным источника, сделка станет самой дорогой в истории турецкого футбола. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Галатасарай» заплатит за 26-летнего нигерийца €75 млн.

    Интерес к Осимхену также проявляли «Манчестер Юнайтед» и саудовский «Аль-Хиляль», однако именно стамбульский клуб оказался наиболее настойчив.

    Прошлый сезон Осимхен провёл в «Галатасарае» на правах аренды, где продемонстрировал впечатляющую результативность: 26 голов и 5 передач в 30 матчах чемпионата Турции. Всего за сезон он отметился 37 мячами в 41 встрече.

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