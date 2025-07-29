Точилин: «Динамо» может стать чемпионом? Я бы сказал — обязаны

Бывший капитанпрокомментировал трансферв столичный клуб и оценил перспективы «бело-голубых» в чемпионской гонке РПЛ.

«Зайнутдинов хороший игрок, усилит команду. Это конкуренция тому же Скопинцеву, может быть и ему хорошим пинком, чтобы показывал более качественную игру. Я считаю, что это хорошее приобретение, он может закрыть сразу несколько позиций. Он очень универсальный игрок. Карпин его знает, и он знает Карпина.

Какие ещё позиции стоит усилить "Динамо"? Сейчас у клуба на каждой позиции есть качественный футболист. Глубина состава есть, главному тренеру есть над чем подумать.

"Динамо" может стать чемпионом? Я бы сказал — обязаны, — приводит слова Точилина "Матч ТВ".