1-й таймКраснодар — Крылья СоветовОнлайн
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    Гафин — о победе «Динамо» над «Сочи»: Сценарий был захватывающий

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    Глава совета директоров «Динамо» М Дмитрий Гафин высказался о победе своей команды в матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Сочи» (3:2).

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М
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    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М

    «Сценарий был захватывающий, для тренеров пища для размышления по поводу резерва. Ребята себя сегодня показали. Игра достаточно характерная для данного этапа Кубка.

    Иван Сергеев забил уже три гола? Мы все от него этого ждём и желаем ему только большего.

    Дебют Зайнутдинова? Мы выиграли конкуренцию за Зайнутдинова у другого клуба. Это качественный футболист. Для адаптации понадобится минимум времени. Он знаком с требованиями», — передает слова Гафина «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Динамо» занимает 1-е место в группе В с 3 очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Краснодара» в РПЛ 2-го августа.

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