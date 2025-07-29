Дубль Сергеева помог «Динамо» М обыграть «Сочи» в Кубке России

Московскоевырвало победу у(3:2) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

В составе «бело-голубых» дублем отметился нападающий Иван Сергеев, отличившись на 9-й и 57-й минутах встречи.

У «Сочи» отличились Дмитрий Васильев на 34-й минуте и Захар Фёдоров на 35-й минуте.

Уже на 90+5-й минуте игрок «Динамо» Даниил Фомин забил победный гол — 3:2.

Футбол. Россия. Кубок. Группа B Динамо — Сочи 3:2 Голы: 1:0 Иван Сергеев (9'), 1:1 Дмитрий Васильев (34'), 1:2 Захар Федоров (35'), 2:2 Иван Сергеев (60'), 3:2 Даниил Фомин (90+5') Динамо: Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев (Александр Кутицкий, 46'), Егор Смелов, Муми Нгамал (Ярослав Гладышев, 68'), Дмитрий Александров, Лука Гагнидзе (Николас Маричал, 46'), Даниэль Мишкич, Виктор Окишор, Иван Сергеев (Бактиёр Зайнутдинов, 78'), Balakhonov M. (Даниил Фомин, 60'), Леон Зайдензаль Сочи: Александр Дёгтев, Артём Макарчук, Макар Чирков (Вячеслав Литвинов, 63'), Марсело Алвес, Руслан Магаль, Александр Осипов (Кирилл Кравцов, 77'), Дмитрий Васильев (Aberdin N., 63'), Максим Кайнов, Руслан Барт (Антон Зиньковский, 64'), Захар Федоров, Мартин Крамарич (Кирилл Заика, 77') Предупреждения: Виктор Окишор (24'), Дмитрий Александров (44')

После этого матча «Динамо» занимает 1-е место в группе В с 3 очками в активе. «Сочи» — на 4-й позиции.

В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Краснодара» в РПЛ 2-го августа, а «Сочи» встретится с «Рубином» 4-го августа.