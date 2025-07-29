ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция 1-го тура группового этапа Кубка России

    Футбол Календарь Кубка России Футбол России Фонбет Кубок России Динамо Сочи
    Вся лентаСамое главное
    Бителло«Динамо» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция Дмитрий ПятибратовДмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым Златан ИбрагимовичОт Златана и Анри до Джеррарда и Маркеса. 10 лучших и 10 худших назначенных игроков в истории МЛС
  • 17:45
    • Московское «Динамо» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч Кубка России
  • 15:48
    • Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра»
  • 12:09
    • Хорхе Карраскаль близок к переходу во «Фламенго»
  • 17:29
    • Sky Sport: Луис Диас будет представлен в качестве игрока «Баварии» 31 июля
  • 11:06
    • «Бешикташ» хочет арендовать Ренана
  • 10:11
    • «Сочи» и «Крылья Советов» интересуются защитником «Спартака» Черновым
  • 08:38
    • Переговоры Доннаруммы о новом контракте с «ПСЖ» зашли в тупик
    Все новости спорта
    Бителло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бителло
    Московское «Динамо» начинает свой путь в групповом этапе Кубка России. Соперник — «Сочи», который вернулся в РПЛ через стыки, но в чемпионате уже успел показать, что адаптация даётся тяжело. Для москвичей кубковая встреча может стать возможностью обкатать резерв и набрать форму перед ключевыми матчами РПЛ. Для южан — шанс хоть немного сбросить психологическое давление после провального старта в лиге.

    Перед матчем

    17:40 Начинаем онлайн-трансляцию кубкового матча со стартовых составов команд:

    «Динамо»: Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Александров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Окишор, Нгамалё, Макаров, Сергеев.

    «Сочи»: Дегтев, Чирков, Макарчук, Осипов, Барт, Магаль, Васильев, Кайнов, Алвеш, Фёдоров, Крамарич

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    «Динамо»

    Старт в РПЛ для команды Валерия Карпина получился без зрелищности, но с результатом: ничья 1:1 с «Балтикой» и победа 1:0 над «Ростовом». В обеих встречах «Динамо» создало немного моментов, но извлекло максимум из стандартов и точечных эпизодов. Главная фигура начала сезона — Хуан Хосе Касерес, который забил и отдал голевую передачу в двух турах подряд.

    При этом у москвичей серьёзные проблемы с составом: травмированы Луис Чавес и Константин Тюкавин, не играет Хорхе Карраскаль, бразилец Артур и серб Милан Майсторович травмированы. Поэтому ротация в Кубке для Карпина неизбежна: на поле должны появиться Ульви Бабаев, Леон Зайдензаль и другие игроки, которые пока получают шансы лишь эпизодически.

    «Сочи»

    Южане вошли в сезон с хаосом — не только из-за спорного возвращения в РПЛ через стыки, но и из-за серии кадровых перестановок. Дисквалификация Писарского ударила по атаке, шесть-семь новичков в старте тормозят сыгранность, а результаты катастрофические: 0:3 от «Локомотива» и 0:4 от «Акрона».

    Главный тренер Роберт Морено после поражения в Тольятти заявил, что готов отдать половину зарплаты, лишь бы команда зацепилась за очки. Но ближайший календарь у «Сочи» жёсткий: выезды к «Рубину» и «Краснодару» и домашний матч с «Динамо» в чемпионате. Вероятно, в Кубке Морено выставит максимально резервный состав, чтобы сохранить силы для борьбы за выживание в РПЛ.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Рыбакина — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ламенс — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кудерметова — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Крюгер — Бузас Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристиан — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Костюк — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кенин — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Гауфф — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Андреева — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Александрова — Чжу
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ли — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нава — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайрат — КуПС
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 18:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Акрон — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Хамрун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Линкольн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры