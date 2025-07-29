«Динамо» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

Московское «Динамо» начинает свой путь в групповом этапе Кубка России. Соперник — «Сочи», который вернулся в РПЛ через стыки, но в чемпионате уже успел показать, что адаптация даётся тяжело. Для москвичей кубковая встреча может стать возможностью обкатать резерв и набрать форму перед ключевыми матчами РПЛ. Для южан — шанс хоть немного сбросить психологическое давление после провального старта в лиге.

Перед матчем

17:40 Начинаем онлайн-трансляцию кубкового матча со стартовых составов команд:

«Динамо»: Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Александров, Скопинцев, Гагнидзе, Смелов, Окишор, Нгамалё, Макаров, Сергеев.

«Сочи»: Дегтев, Чирков, Макарчук, Осипов, Барт, Магаль, Васильев, Кайнов, Алвеш, Фёдоров, Крамарич

«Динамо»

Старт в РПЛ для команды Валерия Карпина получился без зрелищности, но с результатом: ничья 1:1 с «Балтикой» и победа 1:0 над «Ростовом». В обеих встречах «Динамо» создало немного моментов, но извлекло максимум из стандартов и точечных эпизодов. Главная фигура начала сезона — Хуан Хосе Касерес, который забил и отдал голевую передачу в двух турах подряд.

При этом у москвичей серьёзные проблемы с составом: травмированы Луис Чавес и Константин Тюкавин, не играет Хорхе Карраскаль, бразилец Артур и серб Милан Майсторович травмированы. Поэтому ротация в Кубке для Карпина неизбежна: на поле должны появиться Ульви Бабаев, Леон Зайдензаль и другие игроки, которые пока получают шансы лишь эпизодически.

«Сочи»

Южане вошли в сезон с хаосом — не только из-за спорного возвращения в РПЛ через стыки, но и из-за серии кадровых перестановок. Дисквалификация Писарского ударила по атаке, шесть-семь новичков в старте тормозят сыгранность, а результаты катастрофические: 0:3 от «Локомотива» и 0:4 от «Акрона».

Главный тренер Роберт Морено после поражения в Тольятти заявил, что готов отдать половину зарплаты, лишь бы команда зацепилась за очки. Но ближайший календарь у «Сочи» жёсткий: выезды к «Рубину» и «Краснодару» и домашний матч с «Динамо» в чемпионате. Вероятно, в Кубке Морено выставит максимально резервный состав, чтобы сохранить силы для борьбы за выживание в РПЛ.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.73.