Пономарев: Переход Зайнутдинова — это хорошо для конкуренции в «Динамо»

Бывший защитниквысказался о переходе полузащитникав московское

«Прекрасно помню Зайнутдинова по играм за армейцев. Неплохой футболист, хороший парень, но это игрок не на все 90 минут, хотя открывается он хорошо, шустрый. Но на всю игру не хватает его.

Его переход — не то чтобы прямо очень большое усиление, но неплохое подкрепление. И это хорошо для конкуренции в "Динамо", будет ей способствовать», — сказал Пономарев «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Зайнутдинов выступал за «Бешикташ», где провел 12 матчей во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей.