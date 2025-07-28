Черчесов: При всем уважении к «Балтике» — это не «Барселона»

Экс-наставник сборной Россиипрокомментировал разгромное поражениев матче 2-го тура чемпионата России с(0:3).

«Бросилось в глаза, что "Спартак" бросил вёсла. Должен быть план "Б". При всём уважении к "Балтике", но это не "Барселона". Можно было вытащить игру с помощью стандартов. Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В матче с «Балтикой» красно-белые большую часть матча играли вдесятером. На 11-й минуте был удалён Антон Заболотный, получив прямую красную карточку. На 58-й минуте спартаковцы остались вдевятером после удаления Маркиньоса.