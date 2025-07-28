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    Черчесов: При всем уважении к «Балтике» — это не «Барселона»

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    Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3).

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Бросилось в глаза, что "Спартак" бросил вёсла. Должен быть план "Б". При всём уважении к "Балтике", но это не "Барселона". Можно было вытащить игру с помощью стандартов. Второй раз Маркиньос играет защитника. В этом плане есть вопросы, которые я бы с удовольствием со Станковичем по‑тренерски обсуждал», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    В матче с «Балтикой» красно-белые большую часть матча играли вдесятером. На 11-й минуте был удалён Антон Заболотный, получив прямую красную карточку. На 58-й минуте спартаковцы остались вдевятером после удаления Маркиньоса.

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