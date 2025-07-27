«Нефтехимик» и «Торпедо» обошлись без голов в матче Первой лиги

В матче 2-го тура Первой лигине смогли забить голов и сыграли вничью — 0:0.

Матч прошел без явных голевых моментов с каждой стороны и закономерно завершился ничейным результатом.

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — Торпедо 0:0 Гол: 0:1 Мохаммад Хоссейннежад (49') Нефтехимик: Эдуард Валиахметов, Александр Кахидзе, Николай Толстопятов, Марат Ситдиков, Алексей Никитин (Даниэль Мишкич, 63'), Артём Голубев, Данила Сухомлинов (Давид Кокоев, 63'), Kantaria G. (Даниил Родин, 86'), Константин Шильцов (Kuchugura D., 63'), Артём Котик (Ражаб Магомедов, 66'), Moiseev K. Торпедо: Ростислав Солдатенко, Глеб Шевченко, Сергей Бородин, Боян Роганович, Андрей Костин (Владимир Москвичёв, 46'), Александр Иваньков, Артур Галоян, Alykulov G. (Ираклий Манелов, 58'), Руслан Червяков (Александр Чупаев, 65'), Даниил Шамкин (Егор Данилкин, 83'), Александр Юшин (Руслан Байтуков, 65')

После этой игры «Нефтехимик» имеет в активе два балла и располагается на 8-й строчке. «Торпедо» смог заработать первые очки в новом сезоне Первой лиги.