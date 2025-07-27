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    • Кассьерра может продолжить карьеру в «Севилье»
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    Кассьерра может продолжить карьеру в «Севилье»

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    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Gol Caracol.

    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»
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    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»

    Стало известно, что представители «Севильи» связались с окружением Кассьерры для того, чтобы узнать условия возможного трансфера.

    Руководство испанского клуба готово подписать нападающего у «Зенита», но только на правах аренды.

    Сам Кассьерра готов покинуть «сине-бело-голубых». Игрок сосредоточен на том, чтобы попасть на чемпионат мира 2026-го года в составе сборной Колумбии.

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    • В нынешнем сезоне Кассьерра провел за «Зенит» 2 матча и забил 1 гол.

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