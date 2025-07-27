Кассьерра может продолжить карьеру в «Севилье»

Матео Кассьерра — нападающий «Зенита» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что представители «Севильи» связались с окружением Кассьерры для того, чтобы узнать условия возможного трансфера.
Руководство испанского клуба готово подписать нападающего у «Зенита», но только на правах аренды.
Сам Кассьерра готов покинуть «сине-бело-голубых». Игрок сосредоточен на том, чтобы попасть на чемпионат мира 2026-го года в составе сборной Колумбии.
В нынешнем сезоне Кассьерра провел за «Зенит» 2 матча и забил 1 гол.