Кассьерра может продолжить карьеру в «Севилье»

Нападающийможет сменить клубную прописку. Об этом сообщает Gol Caracol.

Стало известно, что представители «Севильи» связались с окружением Кассьерры для того, чтобы узнать условия возможного трансфера.

Руководство испанского клуба готово подписать нападающего у «Зенита», но только на правах аренды.

Сам Кассьерра готов покинуть «сине-бело-голубых». Игрок сосредоточен на том, чтобы попасть на чемпионат мира 2026-го года в составе сборной Колумбии.

В нынешнем сезоне Кассьерра провел за «Зенит» 2 матча и забил 1 гол.