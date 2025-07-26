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    «ПСЖ» не теряет надежд заполучить Забарного

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Борнмут Трансферы
    «ПСЖ» намерен ускорить переговоры с «Борнмутом» о трансфере защитника Ильи Забарного и готовит новое предложение. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

    Илья Забарный
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    Илья Забарный

    По его информации, в процесс переговоров включился президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи, который считает этот переход приоритетным для команды в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагал за украинца €60 млн, однако «Борнмут» требовал €70 млн. После этого переговоры были приостановлены.

    Забарный перешел в «Борнмут» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провел 39 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года.

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