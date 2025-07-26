«Локомотив» намерен продлить контракты с Бариновым, Лантратовым и Фассоном

Московскийв ближайшее время планирует начать переговоры о продлении контрактов с тремя ключевыми игроками команды — полузащитником, вратареми защитником. Об этом сообщает «Чемпионат»

Действующие соглашения всех трех футболистов рассчитаны до лета 2026 года, однако руководство клуба хочет заранее закрепить их в составе на более длительный срок.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и находится в системе клуба с 2012 года. Лантратов присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года, перейдя из «Химок», а Фассон пополнил состав столичной команды летом 2022 года.

По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла шестое место в таблице РПЛ.