«Локомотив» намерен продлить контракты с Бариновым, Лантратовым и Фассоном

Дмитрий Баринов Фото: globallookpress.com
Действующие соглашения всех трех футболистов рассчитаны до лета 2026 года, однако руководство клуба хочет заранее закрепить их в составе на более длительный срок.
Баринов является воспитанником «Локомотива» и находится в системе клуба с 2012 года. Лантратов присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года, перейдя из «Химок», а Фассон пополнил состав столичной команды летом 2022 года.
По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла шестое место в таблице РПЛ.