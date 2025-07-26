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    «Локомотив» намерен продлить контракты с Бариновым, Лантратовым и Фассоном

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    Московский «Локомотив» в ближайшее время планирует начать переговоры о продлении контрактов с тремя ключевыми игроками команды — полузащитником Дмитрием Бариновым, вратарем Ильей Лантратовым и защитником Лукасом Фассоном. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    Действующие соглашения всех трех футболистов рассчитаны до лета 2026 года, однако руководство клуба хочет заранее закрепить их в составе на более длительный срок.

    Баринов является воспитанником «Локомотива» и находится в системе клуба с 2012 года. Лантратов присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года, перейдя из «Химок», а Фассон пополнил состав столичной команды летом 2022 года.

    По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла шестое место в таблице РПЛ.

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