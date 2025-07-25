«Крылья Советов» переиграли «Пари НН»

обыграли на своем полев матче 2-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил Вадим Раков на 90+1-й минуте встречи, а Фернандо Констанца установил окончательный счет в матче спустя шесть минут.

Футбол. Россия. Премьер-лига Крылья Советов — Пари НН 1:0 Голы: 1:0 Вадим Раков (90+1'), 0:2 Yrysbekov N. (82') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Доминик Ороз (Александр Солдатенков, 81'), Сергей Божин, Иван Лепский, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Алексей Сутормин (Николай Рассказов, 80'), Сергей Бабкин, Владимир Хубулов (Химми Марин, 69'), Вадим Раков (Владимир Игнатенко, '), Амар Рахманович (Михайло Баньяц, 69') Пари НН: Вадим Лукьянов, Максим Шнапцев (Никита Каккоев, 46'), Виктор Александров, Свен Карич, Лука Тичич (Николай Калинский, 57'), Владислав Карапузов (Олакунле Олусегун, 46'), Мамаду Майга, Даниил Лесовой (Тиаго Весино, 78'), Castillo J., Вячеслав Грулёв (Ивлев Андрей, 67'), Хуан Мануэль Боселли Предупреждение: Владимир Хубулов (22')

«Крылья» набрали 4 очка за 2 тура, а у «Пари НН» пока ни одного балла в активе.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре самарцы в гостях сыграют против «Ростова» 2 августа, «Пари НН» в этот же день сыграет дома против «Локомотива».