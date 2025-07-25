Глушаков: «Спартак» популярнее «Зенита»

Экс-футболист сборной Россиирассказал, какой клуб самый популярный в России —или

«Московский "Спартак" популярнее "Зенита". Это народная команда. У "Спартака" самая большая армия болельщиков. Его любят во всех городах. "Зенит" любят в Санкт-Петербурге, а "Спартак" любят по всей стране.

Клуб поднимал наш отечественный футбол в 90-х, да и не только тогда. Много легенд было в "Спартаке". Болельщики встречают во всех городах. Не забуду, как в 2017 году болельщики выбежали на стадион. Много чего есть вспомнить», — сказал Глушаков «СЭ».

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В первом туре чемпионата России-2025/26 «Зенит» взял верх над «Ростовом» со счетом 2:1, а московский «Спартак» дома одолел «Динамо» из Махачкалы (1:0).