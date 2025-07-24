Назначены арбитры, которые будут работать на матчах 2-го тура РПЛ

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
25 июля, пятница
«Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород»:
«Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород»:судья — Сергей Чебан.
26 июля, суббота
«Спартак» — «Балтика»:
«Спартак» — «Балтика»:судья — Сергей Карасев.
«Динамо» Москва — «Ростов»: судья — Павел Кукуян.
«Краснодар» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников.
«Сочи» — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников.
27 июля, воскресенье
ЦСКА — «Ахмат»:
ЦСКА — «Ахмат»:судья — Сергей Иванов.
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Инал Танашев.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой.