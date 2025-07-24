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    Сборная Испании сыграет с Англией в финале женского Евро-2025

    Германия (ж) — Испания (ж): счет матча 0:1, обзор гола

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    Женская сборная Испании одержала победу над командой Германии (1:0 д. в.) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу, проходящего в Швейцарии.

    Германия (ж) — Испания (ж)
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    Германия (ж) — Испания (ж)

    В основное время матча счет так и не был открыт и игра перешла в экстра-таймы, где на 113-й минуте победный мяч забила Айтана Бонмати — полузащитница «Барселоны» и двукратная обладательница «Золотого мяча».

    В финале сборная Испании 27 июля сыграет с командой Англии, которая в первом полуфинале победила в экстра-тайме итальянок со счетом 2:1.

    Англичанки являются действующими чемпионками Европы. В финале домашнего чемпионата Европы 2022 года они обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.).

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