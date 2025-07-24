Эступиньян стал игроком «Милана»

«Милан» объявил о трансфере эквадорского защитника Первиса Эступиньяна из английского «Брайтона». Об этом сообщается на официальном сайте россонери.

27-летний футболист подписал контракт до 30 июня 2030 года и будет выступать под вторым номером.

Эступиньян начал карьеру в эквадорском клубе «ЛДУ Кито», после чего перебрался в Европу, где играл за «Гранаду», «Альмерию», «Мальорку», «Осасуну» и «Вильярреал». В составе испанского клуба он провёл 74 матча и стал победителем Лиги Европы. С 2022 года защищал цвета «Брайтона», за который сыграл 104 матча и забил 5 голов.

За сборную Эквадора защитник провёл 48 матчей и отличился четырежды.