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    Талалаев рассказал о подготовке «Балтики» к матчу со «Спартаком»

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о подготовке своей команды перед матчем 2-го тура РПЛ против «Спартака».

    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
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    Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»

    Я очень хочу добавить качества, потому что мы не были удовлетворены действиями в атаке в матче против «Динамо». Во втором тайме были только подходы, 100‑процентных моменты вспомнить невозможно.

    В преддверии матча со «Спартаком» нужно подготовиться, отталкиваясь от своих сильных сторон. Я считаю, что командообразование у нас очень хорошее и серьезное. Игроки, которые вливаются, постепенно с каждым днем становится все лучше и лучше.

    Сейчас мы занимаемся индивидуализацией тренировочного процесса. Одних ведем по тому графику, который планировался, а других подводим к состоянию, которое позволит сыграть чуть больше минут, чем они могут на сегодняшний момент, — сказал Талалаев «Матч ТВ».

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