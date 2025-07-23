Талалаев рассказал о подготовке «Балтики» к матчу со «Спартаком»

Главный тренервысказался о подготовке своей команды перед матчем 2-го тура РПЛ против

Я очень хочу добавить качества, потому что мы не были удовлетворены действиями в атаке в матче против «Динамо». Во втором тайме были только подходы, 100‑процентных моменты вспомнить невозможно.

В преддверии матча со «Спартаком» нужно подготовиться, отталкиваясь от своих сильных сторон. Я считаю, что командообразование у нас очень хорошее и серьезное. Игроки, которые вливаются, постепенно с каждым днем становится все лучше и лучше.

Сейчас мы занимаемся индивидуализацией тренировочного процесса. Одних ведем по тому графику, который планировался, а других подводим к состоянию, которое позволит сыграть чуть больше минут, чем они могут на сегодняшний момент, — сказал Талалаев «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» в рамках РПЛ состоится 26-го июля в 15:00 по мск.