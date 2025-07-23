ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Букайо Сака и Майлз Льюис-СкеллиЯркая молодёжь и задел лидеров на сезон: «Арсенал» обыграл «Милан» в Сингапуре
    Все новости спорта

    LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Примеры сезона 2025/26

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Жирона Леванте Мальорка Овьедо Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эльче Эспаньол
    В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь испанской Примеры сезона 2025/26 годов.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    Новый сезон чемпионата Испании стартует 15-го августа матчем между «Жироной» и «Райо Вальекано» в 20:00 мск.

    Заключительный 38-й тур Примеры состоится 24-го мая 2026-го года. Все матчи будут сыграны в 20:00 по мск.

    Уже в 7-м туре ожидается мадридское дерби. «Атлетико» на своем поле будет принимать «Реал» 28-го сентября. Начало игры — в 20:00 по мск.

    Самый ожидаемое противостояние под названием «Эль-Классико» состоится уже в 11-м туре. «Реал» встретится с «Барселоной» 26-го октября в 21:00 по мск.

    В рамках 15-го тура испанской Примеры «Атлетик» сыграет против мадридского «Атлетико» 7-го декабря в 21:00 по мск.

    Уже во 2-й части сезона начнется настоящая бойня за чемпионство. В рамках 29-го тура Примеры «Реал» на своем поле примет «Атлетико» 22-го марта 2026-го года.

    Многое в борьбе за 1-е место в чемпионате Испании может решать поединок между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 35-го тура. Встреча состоится 10-го мая в 20:00 мск.

    Издание LiveSport.Ru на протяжении всего сезона проводит онлайн-трансляции матчей, за которыми можно следить на сайте. Результаты поединков можно узнавать тут, а все прогнозы на матчи испанской Примеры читайте по этой ссылке.

    Полный календарь чемпионата Испании сезона 2025/2026 можно посмотреть тут.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» стартует в Лиге чемпионов с победы?
  • «Шелбурн» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Испанки начнут без прелюдий
  • Германия (ж) — Испания (ж). Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Рублев проиграет 19-летнему Тьену?
  • Тьен — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 24 июля
  • Завтра в 21:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Тьен — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Казо — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бублик — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ван — Бейлек
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Понше — Валентова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Носкова — Синякова
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Боузкова — Ли
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шериф — Вандевинкель
  • Теннис
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры