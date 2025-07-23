LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Примеры сезона 2025/26

В разделе календарей на сайте LiveSport.Ru появился полный календарь испанской Примеры сезона 2025/26 годов.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 15-го августа матчем между «Жироной» и «Райо Вальекано» в 20:00 мск.

Заключительный 38-й тур Примеры состоится 24-го мая 2026-го года. Все матчи будут сыграны в 20:00 по мск.

Уже в 7-м туре ожидается мадридское дерби. «Атлетико» на своем поле будет принимать «Реал» 28-го сентября. Начало игры — в 20:00 по мск.

Самый ожидаемое противостояние под названием «Эль-Классико» состоится уже в 11-м туре. «Реал» встретится с «Барселоной» 26-го октября в 21:00 по мск.

В рамках 15-го тура испанской Примеры «Атлетик» сыграет против мадридского «Атлетико» 7-го декабря в 21:00 по мск.

Уже во 2-й части сезона начнется настоящая бойня за чемпионство. В рамках 29-го тура Примеры «Реал» на своем поле примет «Атлетико» 22-го марта 2026-го года.

Многое в борьбе за 1-е место в чемпионате Испании может решать поединок между «Барселоной» и «Реалом» в рамках 35-го тура. Встреча состоится 10-го мая в 20:00 мск.

Издание LiveSport.Ru на протяжении всего сезона проводит онлайн-трансляции матчей, за которыми можно следить на сайте. Результаты поединков можно узнавать тут, а все прогнозы на матчи испанской Примеры читайте по этой ссылке.

Полный календарь чемпионата Испании сезона 2025/2026 можно посмотреть тут.