«Сьон» сообщил, что у него есть предложения по Миранчуку

Российский полузащитник «Сьона»может в летнее межсезонье сменить команду.

«Бартоломеу Константен (спортивный директор "Сьона") сказал лично мне, что у него на столе есть предложения по Миранчуку, а я зафиксировал. Ни страны, ни клубы он мне не назвал, хотя я и пытался уточнить. Миранчук — качественный футболист, а по отношению к тренировочному процессу к нему нет никаких претензий.

"Сьон" взял его бесплатно в прошлом году, а контракт игрока истекает следующим летом. Почему бы не предположить, что к Антону с его российским паспортом действительно есть интерес из вашего чемпионата или какого-то другого? Повторяю: у меня нет никаких деталей, но и удивляться такому интересу я бы не стал», — заявил журналист газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье «СЭ».

За швейцарский «Сьон» 29-летний Миранчук выступает с сентября 2024 года. Всего он сыграл за команду 24 матча, забил в них 2 гола и сделал 3 ассиста. Сейчас хавбек оценивается в 2,5 млн евро.