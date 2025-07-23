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    Пиняев: В ЦСКА есть точно такой же игрок, как Пиняев — Глебов

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    Бывший игрок ЦСКА Максим Боков высказался о том, что полузащитник Сергей Пиняев может перейти из «Локомотива» в ЦСКА.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Честно, не знаю, что было бы лучше Пиняеву: перейти в ЦСКА или остаться в "Локомотиве". Думаю, он свой выбор уже сделал. Но в ЦСКА есть точно такой же игрок — Глебов. Кирилл даже моложе. Он стал открытием для ЦСКА. В прошлом сезоне был важным игроком команды. Поэтому не уверен, что трансфер Пиняева был так нужен для ЦСКА», — цитирует Бокова «Чемпионат».

    Пиняев стал футболистом «Локомотива» в начале 2023 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». Всего в прошлом сезоне он сыграл 38 матчей, забил в них 11 голов и сделал 8 результативных передач.

    В активе Пиняева 9 матчей в составе сборной России и один забитый мяч.

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