Пиняев: В ЦСКА есть точно такой же игрок, как Пиняев — Глебов

Бывший игроквысказался о том, что полузащитникможет перейти изв ЦСКА.

«Честно, не знаю, что было бы лучше Пиняеву: перейти в ЦСКА или остаться в "Локомотиве". Думаю, он свой выбор уже сделал. Но в ЦСКА есть точно такой же игрок — Глебов. Кирилл даже моложе. Он стал открытием для ЦСКА. В прошлом сезоне был важным игроком команды. Поэтому не уверен, что трансфер Пиняева был так нужен для ЦСКА», — цитирует Бокова «Чемпионат».

Пиняев стал футболистом «Локомотива» в начале 2023 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». Всего в прошлом сезоне он сыграл 38 матчей, забил в них 11 голов и сделал 8 результативных передач.

В активе Пиняева 9 матчей в составе сборной России и один забитый мяч.