Оливер Кан: Для Бундеслиги плохо, что Вирц выбрал АПЛ, а не «Баварию»

Легендарный немецкий голкиперсчитает, что Бундеслига начала терять привлекательность для топовых игроков. В качестве примера он привел, который отправился в «Ливерпуль», а не в «Баварию».

«Есть некоторые не самые позитивные сигналы — например, если мы подумаем о Вирце, который уходит не в "Баварию", а в Англию. Поначалу это заставило меня задуматься, но мы уже видели подобное в прошлом. В мои времена это была Италия — многие игроки уезжали туда, правда, уже в более зрелом возрасте, а не такими молодыми.

Это поднимает фундаментальные вопросы: насколько Бундеслига еще привлекательна для таких игроков? Вот, например, "Бавария" за последние 13 лет становилась чемпионом 12 раз. Думаю, здесь тоже стоит серьезно задуматься — нужно что-то менять.

В мои времена, помню, чемпионами становились разные клубы: "Штутгарт", "Вердер", "Боруссия" Дортмунд, "Вольфсбург". Это делало борьбу за титул намного интереснее — и, кстати, повышало привлекательность лиги за рубежом.

Тем не менее Бундеслига в Германии имеет огромное значение. Это видно по средней посещаемости. Видно по привлекательности матчей: всегда много голов, большинство тренеров предпочитают атакующий футбол.

Но если, что тоже интересно, посмотреть на последние десять лет и посчитать международные титулы — Лига конференций, Лига Европы, Лига чемпионов, — то у Испании их 18-19 (точное число не вспомню), у Англии — 13, а у нас, у Германии — только 3. Это, конечно, очень скромный результат.

Поэтому стоит задаться вопросом: тот футбол, который мы видим в Бундеслиге, — это настоящая зрелищность или обманчивая? В целом, есть много вопросов — экономических, спортивных — с которыми нам в немецком футболе нужно серьезно разбираться», — сказал Кан Sky Sport.

«Ливерпуль» купил Вирца за 100+16 млн фунтов, им активно интересовалась также мюнхенская «Бавария».