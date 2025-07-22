Голенков: «Ростов» сможет заменить Осипенко и Комличенко

Нападающийсчитает, что «Ростов» сможет по ходу сезона успешно заменить двух ушедших лидеров

«Очень обидно, что проиграли "Зениту". Как и в мае 2024‑го, когда тоже вели 1:0, а потом пропустили два мяча. После 60‑й минуты стало тяжелее. Но наш стиль игры подразумевает высокий прессинг. Думаю, все ребята показали достойную игру. А в причинах поражения будем разбираться. Получается, недотерпели, поэтому не получилось выиграть.

Думаю, последние десять минут остались за нами. Был момент, благодаря которому мы могли сравнять счет. Сделать это при счете 3:1 было намного тяжелее. Так что эмоционально тот эпизод придал нам сил.

Сказалось отсутствие Осипенко и Комличенко? Это хорошие игроки высокого класса. Но у нас есть кем их заменить, — сказал Голенков "Матч ТВ".

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Перед началом сезона Осипенко перебрался в московское "Динамо", а Комличенко теперь будет играть за "Локомотив".