«Вест Хэм» подписал экс-защитника сборной Англии

Лондонскийобъявил о переходе крайнего защитника

«Я очень взволнован. Кажется, это тянулось долго — меня уже связывали с переходом в клуб, — и я просто счастлив оказаться здесь сейчас. Я поговорил с Грэмом Поттером, и он сыграл огромную роль в принятии решения. Мне всегда нравился его стиль тренера, и, я думаю, он мне очень подойдёт. Он говорил о семейной атмосфере в клубе, и это то, что мне нужно. Мне хочется верить, что я хорошо впишусь в "Вест Хэм Юнайтед".

Мне нравится играть интенсивно, выкладываться на полную в каждом матче, и я хочу добиться здесь особенных результатов. Каждая команда хочет выигрывать трофеи, и у "Вест Хэма" есть такие амбиции. Судя по разговору с Грэмом, он хочет создать что-то особенное, и я надеюсь, что смогу внести свой вклад», — цитирует защитника сайт молотобойцев.

Соглашение с 28-летним футболистом подписано на три года. Его последним клубом был «Саутгемптон», также он выступал за «Тоттенхэм». В активе Уокера-Питерса есть два матча за сборную Англии. В новом клубе он будет выступать под №2.