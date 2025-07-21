Мостовой: Я бы не делал никаких выводов по ЦСКА из матча с «Оренбургом»

Экс-футболист сборной Россиивысказался об игре матче 1-го тура РПЛ против(0:0).

«Бодрый старт сезона был только у "Краснодара", у которого даже до второго гола всё было ровно. Нужно посмотреть первые пять туров, чтобы сделать какой-то анализ. Все команды должны быть в хорошем физическом состоянии.

Я бы не делал никаких выводов по ЦСКА из матча с "Оренбургом". Армейцы выиграли Суперкубок — может, ещё три дня голова кружилась. А "Оренбург" пять дней назад был в Первой лиге — конечно, у них мотивация приличная», — сказал Мостовой Чемпионату.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет против «Ахмата» 27-го июля.