Кучаев прокомментировал поражение от «Зенита»

Хавбек «Ростова»объяснил причину поражения своего клуба в матче первого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Конечно, мы подустали. Но и "Зенит", наверное, тоже подустал. Во втором тайме у обеих команд становится меньше сил, чем в первом. Думаю, мы просто немного переживали за результат и закатились назад. А надо было продолжать играть так, как играли в первом тайме, представить, что счёт 0:0, и придерживаться своего плана», — сказал Кучаев «Чемпионату».

После первого тайма «Ростов» выигрывал со счетом 1:0 после гола Ивана Комарова на 22-й минуте, но после перерыва «Зенит» забил дважды и взял три очка.