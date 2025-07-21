Агаларов: Мы должны побеждать в каждом матче

Форвард махачкалинского «Динамо»рассказал о стоящих перед командой целях в новом сезоне.

«Многие называют "Динамо" Мх главным претендентом на вылет. Тоже так считаете? Так говорили и в прошлом сезоне. Реагировать на это или расстраиваться не вижу смысла. Можно себя в такую глубокую яму закопать этими переживаниями!

Продажа Касинтуры и Гаджиева сильно повлияла? Это футбол. Насколько это серьезно скажется на нас, мы сможем понять только по истечении определенного времени. Наша задача на сезон — побеждать в каждом матче, добиваться максимального результата, — сказал Агаларов "СЭ".

В первом туре РПЛ бело-голубые уступили в гостях московскому "Спартаку" со счетом 0:1. Следующую игру они на выезде 27 июля проведут с "Оренбургом".