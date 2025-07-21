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    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Агаларов: Мы должны побеждать в каждом матче

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    Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал о стоящих перед командой целях в новом сезоне.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    «Многие называют "Динамо" Мх главным претендентом на вылет. Тоже так считаете? Так говорили и в прошлом сезоне. Реагировать на это или расстраиваться не вижу смысла. Можно себя в такую глубокую яму закопать этими переживаниями!

    Продажа Касинтуры и Гаджиева сильно повлияла? Это футбол. Насколько это серьезно скажется на нас, мы сможем понять только по истечении определенного времени. Наша задача на сезон — побеждать в каждом матче, добиваться максимального результата, — сказал Агаларов "СЭ".

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