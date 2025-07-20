Мусаев анонсировал трансферы «Краснодара» на вход и выход

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Тяжелая игра, как и предполагалось. Первые матчи сезона всегда такие тяжелые. Тут важно сыграть на характере, если что‑то не получается. Смогли перевернуть игру за счет гола. Соперник не сдавался, создавал моменты. Нам важно шаг за шагом делать свою игру лучше. Но тут очень важно стартовать в сезоне с победы.

Они играли в ту игру, которая была на предсезонке. Но вообще удивляет, что команда, игравшая низким блоком, может играть совсем по другой схеме. Очень интересные идеи. Очень хочется, чтобы эти идеи реализовались. Это хорошая работа. Я не следил за Шпилевским раньше, он становился чемпионом, работал с Кокориным. Тут другая специфика, но я желаю ему удачи.

Усиление? Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

В следующем матче «Краснодар» сыграет против «Локомотива» 26-го июля, а «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов» 25-го числа.