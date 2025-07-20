«Енисей» неожиданно проиграл «Чайке»

В матче 1-го тура Первой лиги по футбола красноярскийнеожиданно потерпел разгромное поражение на своем поле отиз Песчанокопского.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Станислав Библик Фото: fnl.pro

Уже на 6-й минуте гости открыли счет после точного удара Станислава Библика.

Он же на 51-й минуте оформил дубль, а на 85-й минуте точку в матче поставил 17-летний Глеб Пополитов.

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — Чайка 0:3 Голы: 0:1 Biblyk S. (6'), 0:2 Biblyk S. (51'), 0:3 Popolitov G. (85') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Ян Цесь, Александр Масловский, Оливье Кенфак, Андреа Чуканов, Александр Канаплин, Артём Погосов (Александр Надольский, 46'), Андрей Окладников, Андрей Мазурин (Артур Гилязетдинов, 59'), Ostrovskiy A. (Иван Зазвонкин, 59') Чайка: Семён Фадеев, Данил Пелих, Иван Маркелов (Ivannikov D., 75'), Biblyk S. (Filev A., 69'), Rogochiy B., Krutovskikh A., Stolyarov D., Dzhebov A. (Ivanov I., 69'), Kaptilovich D., Ishchenko N. (Gulyaev E., 87'), Popolitov G. (Gurylev A., 87')

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Это первая победа «Чайки» под руководством нового главного тренера Дмитрия Комбарова.