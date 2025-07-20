15:30Пари НН — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян («Краснодар»)«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Енисей» неожиданно проиграл «Чайке»

    «Енисей» — «Чайка»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Енисей Чайка
    В матче 1-го тура Первой лиги по футбола красноярский «Енисей» неожиданно потерпел разгромное поражение на своем поле от «Чайки» из Песчанокопского.

    Станислав Библик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Библик

    Уже на 6-й минуте гости открыли счет после точного удара Станислава Библика.

    Он же на 51-й минуте оформил дубль, а на 85-й минуте точку в матче поставил 17-летний Глеб Пополитов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Чайка 0:3
    Голы: 0:1 Biblyk S. (6'), 0:2 Biblyk S. (51'), 0:3 Popolitov G. (85') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Ян Цесь, Александр Масловский, Оливье Кенфак, Андреа Чуканов, Александр Канаплин, Артём Погосов (Александр Надольский, 46'), Андрей Окладников, Андрей Мазурин (Артур Гилязетдинов, 59'), Ostrovskiy A. (Иван Зазвонкин, 59') Чайка: Семён Фадеев, Данил Пелих, Иван Маркелов (Ivannikov D., 75'), Biblyk S. (Filev A., 69'), Rogochiy B., Krutovskikh A., Stolyarov D., Dzhebov A. (Ivanov I., 69'), Kaptilovich D., Ishchenko N. (Gulyaev E., 87'), Popolitov G. (Gurylev A., 87')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Это первая победа «Чайки» под руководством нового главного тренера Дмитрия Комбарова.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Быки» начнут новый сезон с убедительной победы?
  • «Пари НН» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Сине-бело-голубые» не оставят шансов сопернику?
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли «Ахмат» и «Рубин» определить сильнейшего?
  • «Ахмат» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Тукумс 2000 — Гробиня
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осака — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Харри
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Галан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры