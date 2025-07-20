Червиченко: Переход в ЦСКА будет небольшим прогрессом для Пиняева

Бывший президентпрокомментировал интерес ЦСКА к нападающему

«Пиняев может перейти в ЦСКА, но все зависит от условий. Мне кажется, что у ЦСКА немного больше амбиций, чем у "Локомотива". Об этом говорят последние выигранные трофеи, теперь армейцы в этом сезоне будут бороться за чемпионство. Мне кажется, что это будет небольшим прогрессом для Пиняева», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В минувшем сезоне форвард сыграл в 38 матчах во всех турнирах за «Локомотив» и отметился 11 голами и 8 результативными передачами.

Ранее стало известно, что ЦСКА предлагал «Локомотиву» 7 млн евро за игрока, но «железнодорожники» отказались.