Тен Хаг — о крупном поражении от молодежки «Фламенго»: Вообще наплевать

Новый наставник левекузенского «Байера»подвел итоги матча своей команды, которая потерпела разгромное поражение от молодежного состава «Фламенго» (1:5)

«Результат плохой, но на самом деле мне плевать на результаты в процессе предсезонной подготовки. Безусловно, мы никогда не должны проигрывать с таким счетом, но для меня было важно не потерять ни одного игрока. Лучше было бы сыграть матч позже», — цитирует тренера Bild.

Голландский специалист заступил на должность главного тренера «Байера» 1 июля. Игра с «Фламенго» была для него первой во главе «фармацевтов». Тен Хаг известен по работе с «Аяксом» и «МЮ».

«Байер» первый тур немецкой Бундеслиги проведет 23 августа матчем против «Хоффенхайма».