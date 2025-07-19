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    Тен Хаг — о крупном поражении от молодежки «Фламенго»: Вообще наплевать

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    Новый наставник левекузенского «Байера» Эрик тен Хаг подвел итоги матча своей команды, которая потерпела разгромное поражение от молодежного состава «Фламенго» (1:5)

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Результат плохой, но на самом деле мне плевать на результаты в процессе предсезонной подготовки. Безусловно, мы никогда не должны проигрывать с таким счетом, но для меня было важно не потерять ни одного игрока. Лучше было бы сыграть матч позже», — цитирует тренера Bild.

    Голландский специалист заступил на должность главного тренера «Байера» 1 июля. Игра с «Фламенго» была для него первой во главе «фармацевтов». Тен Хаг известен по работе с «Аяксом» и «МЮ».

    «Байер» первый тур немецкой Бундеслиги проведет 23 августа матчем против «Хоффенхайма».

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