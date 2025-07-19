Измайлов: С «Динамо» был хороший матч, который для нас неплохо закончился

Генеральный директорвысказался о матче против(1:1).

«Давайте не будет переоценивать победу над "Зенитом", все-таки эта встреча была товарищеской в рамках подготовки к старту РПЛ. Надо смотреть по играм чемпионата. С "Динамо" был хороший матч, который в целом для нас неплохо закончился, но мог завершиться лучше.

Нам все равно рано или поздно играть с грандами. Поэтому не бывает хороших и плохих графиков. Да, график не назовешь простым, но мы начали сезон неплохо», — цитирует Измайлова «Евро-Футбол. Ру».

Во втором туре калининградцы отправятся в гости к московскому «Спартаку», матч состоится в субботу, 26 июля. В тот же день «Динамо» примет «Ростов».