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    «Зенит» намерен продать Вендела

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    «Зенит» планирует продать бразильского полузащитника Вендела и уже обозначил свои финансовые ожидания по сделке. Об этом сообщает журналист издания Egool Фелипе Лемос.

    Вендел
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    Вендел

    По данным источника, клуб рассчитывает выручить за 27-летнего игрока от 17 до 20 миллионов евро с учетом бонусов. Основным претендентом на Вендела сейчас считается «Палмейрас» — после того как не удалось договориться с «Фламенго», а переход в «Ботафого» сорвался. При этом переговоры между «Палмейрасом» и «Зенитом» официально еще не начались.

    Отмечается, что бразильский клуб приступит к переговорам только после возможной продажи колумбийского хавбека Ричарда Риоса, интерес к которому проявляют как «Зенит», так и итальянская «Рома».

    Первый матч в новом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» проведет дома против «Ростова» — игра состоится 20 июля.

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