Талалаев: К Карпину никаких вопросов не возникает

Наставник калининградской «Балтики»рассказал про взаимоотношения с, который тренирует московское «Динамо» и сборную России.

«Когда бы ни встретились с Карпиным — на бровке или где-то в сборной — никаких вопросов не возникает. Всё спокойно и приятно. А пикировки в футболе иногда случаются.

Было время, когда у меня возникали какие-то вопросы к игрокам "Ростова". Естественно, он вступался за своих футболистов. Точно так же поступаю и я, когда дело касается моей команды. В свою техническую зону я не собираюсь никого пускать. Это абсолютно нормальное поведение тренера», — сказал Талалаев «Чемпионату».