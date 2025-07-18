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    Морено: У нас одна цель — побеждать

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    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

    Роберт Морено
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    Роберт Морено

    «Мы будем настраиваться на победу в независимости от того, чемпионат это или Кубок. Это желание президента клуба. И я как тренер постараюсь заразить этой идеей своих игроков и всех тех, кто работает в "Сочи". Что же касается нашего стиля, то мы всегда будем показывать атакующую игру, навязывать свой футбол, прессинговать, стараться забивать как можно больше и как можно меньше пропускать. Именно поэтому я здесь. И это то, о чем мы договорились с президентом в самом начале.

    От "Локомотива" [в первом туре] ожидания те же самые, что и от остальных соперников. Необходимо постараться выиграть, осложнить жизнь оппоненту. Самое главное, чтобы в нашей игре была собственная идентичность, чтобы все болельщики знали, за что мы боремся и что хотим показать на поле, только так игроки будут довольны своей работой. Но в любом случае многое будет зависеть и от соперника. Неизвестно, как сложится тот или иной матч. Но у нас одна цель — побеждать», — цитирует Морено «Матч ТВ».

    В первом туре нового сезона РПЛ «Сочи» сыграет против «Локомотива».

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