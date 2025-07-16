Губерниев: Верю в «Локомотив», команда будет в тройке

Известный комментатор и болельщиквысказался о целях москвичей на будущий сезон.

«Прекрасные цели. Молодежь "Локомотива" набила шишек. Может, для кого-то она не оправдала надежд, но для меня было ясно, что команда повзрослеет, тренер возмужает и будет держать удар. Поэтому я не сомневаюсь, что команда своего добьется. Возможно, поднимут Кубок даже и затем положат туда медаль за чемпионат, как это сделал ЦСКА.

Я в "Локомотив" верю! Нагорных молодец, пример образцового менеджера и руководителя большой команды! Команда может претендовать на чемпионство? Очень трудно. Не буду говорить, что невозможно, но опять же будет очень тяжело. Но в тройке "Локомотив" будет обязательно! » — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.