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    Губерниев: Верю в «Локомотив», команда будет в тройке

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    Известный комментатор и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев высказался о целях москвичей на будущий сезон.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Прекрасные цели. Молодежь "Локомотива" набила шишек. Может, для кого-то она не оправдала надежд, но для меня было ясно, что команда повзрослеет, тренер возмужает и будет держать удар. Поэтому я не сомневаюсь, что команда своего добьется. Возможно, поднимут Кубок даже и затем положат туда медаль за чемпионат, как это сделал ЦСКА.

    Я в "Локомотив" верю! Нагорных молодец, пример образцового менеджера и руководителя большой команды! Команда может претендовать на чемпионство? Очень трудно. Не буду говорить, что невозможно, но опять же будет очень тяжело. Но в тройке "Локомотив" будет обязательно! » — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице.

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