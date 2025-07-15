ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСтанислав Черчесов: «Челси» сумел вырвать сердце ПСЖ в лице Витиньи, Руиса и Невеша
  • 08:37
    • Мангаш может сменить «Спартак» на «Спортинг»
    Все новости спорта

    «ПСЖ» рассматривает продажу трех игроков ради трансфера Забарного

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Борнмут Трансферы
    «ПСЖ» может расстаться сразу с тремя игроками в ходе летнего трансферного окна, сообщает французское издание L'Equipe.

    Илья Забарный
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Забарный

    По информации источника, в число потенциальных уходящих вошли защитник Лукас Эрнандес, полузащитник Ли Кан Ин и форвард Гонсалу Рамуш. Руководство ПСЖ рассчитывает выручить средства от их продажи для укрепления состава.

    Главной целью трансферной кампании парижан называют центрального защитника сборной Украины и английского «Борнмута» — Илью Забарного.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также может расстаться с российским вратарём Матвеем Сафоновым, чтобы избежать возможных политических напряжённостей в команде.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кайрат» продолжит борьбу в Лиге чемпионов?
  • «Кайрат» — «Олимпия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Забить получится у всех
  • «Индепендьенте дель Валле» — «Васко да Гама». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Баия» будет торопиться!
  • «Баия» — «Америка де Кали». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кайрат — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индепендьенте дель Валле — Васко да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Баия — Америка де Кали
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Пришикариу
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вальтерт — Севастова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба — Серро Ларго
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шербан — Корпач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Томова — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры