«ПСЖ» рассматривает продажу трех игроков ради трансфера Забарного

может расстаться сразу с тремя игроками в ходе летнего трансферного окна, сообщает французское издание L'Equipe

По информации источника, в число потенциальных уходящих вошли защитник Лукас Эрнандес, полузащитник Ли Кан Ин и форвард Гонсалу Рамуш. Руководство ПСЖ рассчитывает выручить средства от их продажи для укрепления состава.

Главной целью трансферной кампании парижан называют центрального защитника сборной Украины и английского «Борнмута» — Илью Забарного.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также может расстаться с российским вратарём Матвеем Сафоновым, чтобы избежать возможных политических напряжённостей в команде.