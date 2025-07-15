«ПСЖ» рассматривает продажу трех игроков ради трансфера Забарного

Илья Забарный Фото: globallookpress.com
По информации источника, в число потенциальных уходящих вошли защитник Лукас Эрнандес, полузащитник Ли Кан Ин и форвард Гонсалу Рамуш. Руководство ПСЖ рассчитывает выручить средства от их продажи для укрепления состава.
Главной целью трансферной кампании парижан называют центрального защитника сборной Украины и английского «Борнмута» — Илью Забарного.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также может расстаться с российским вратарём Матвеем Сафоновым, чтобы избежать возможных политических напряжённостей в команде.