Руденко: У меня было несколько вариантов продолжения карьеры

Нападающийвысказался о своем переходе в московский клуб.

«На самом деле диалог велся, когда чемпионат еще не закончился. На уме у меня было несколько вариантов продолжения карьеры. Когда вышли новости о "Химках", то потом как‑то быстро все хорошо получилось для меня», — цитирует Руденко «Матч ТВ».

До перехода к «железнодорожникам» Руденко выступал за подмосковные «Химки», где играл с февраля 2022 года. За этот период он принял участие в 109 матчах во всех турнирах, отметившись 27 голами и 11 результативными передачами.