Семин — о победе ЦСКА в Суперкубке: Результат всегда закономерный

Бывший главный тренервысказался о победенад(1:0) в матче за Суперкубок страны.

«Результат всегда закономерный. Выигрывает сильнейший и тот, кто получает кубок. Равная игра ЦСКА и "Краснодара". Как и раньше, ЦСКА играет очень сильно в обороне — это их главный козырь. Было необычное сочетание в атаке. Обе команды создали не очень много моментов. Наверное, поэтому счёт такой закономерный.

Но разница в том, что у ЦСКА есть Акинфеев. Его дух победы и пример дают армейцам большое преимущество перед другими командами, особенно в решающих матчах. Надо поздравить ЦСКА. Должны быть одним из конкурентов в борьбе за чемпионство», — цитирует Семина «Чемпионат».

Для ЦСКА эта победа стала 8-й в Суперкубке России, а новый главный тренер Фабио Челестини начал карьеру в стане с армейцев с завоевания трофея.