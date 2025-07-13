Мареска: Луис Энрике являются примером для всех, кто любит футбол

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о наставнике ПСЖ Луиса Энрике.

«Безусловно, ПСЖ и его тренер Луис Энрике являются примером для всех, кто любит футбол. В то же время у нас есть свой стиль, и в течение сезона мы демонстрировали, как мы хотим действовать, как с мячом, так и без него.

Они — команда, которая любит держать мяч, конечно, и мы тоже. Они также любят прессинговать высоко, и мы делаем то же самое», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Напомним, что «Челси» встретится с ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира 2025-го года сегодня, 13-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.