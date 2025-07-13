Генич: Не удивился, если бы после Суперкубка Челестини ушел из ЦСКА

Российский футбольный комментаторвысказался о победенадв матче за Суперкубок России (1:0).

«Сам матч по качеству… Видно, что команды пока ещё добирают. Физически "Краснодару" явно не хватило силёнок на два тайма, а ЦСКА где-то начинал играть высоко, а потом опускался чуть глубже — такая футбольная аритмия была. Но это совсем другой ЦСКА, что был у Николича весной. Пока мы просто такие пометочки, наблюдения делаем.

Лето 2025 года в российском футболе такое комичное. Для кого-то трагичное, конечно. Столько разного произошло, что я бы, например, не удивился, что после этого трофея, по примеру Николича, Челестини бы сказал: "Всем спасибо, я поехал. У меня трофей есть. Семейные обстоятельства" (смеётся). Но он и Братский кубок взял, и Media х Pro Cup, и Суперкубок вот. Не дай бог. Летом 2025-го в российском футболе всякое можно ожидать», — цитирует Генича «Матч ТВ».

Для ЦСКА эта победа стала 8-й в Суперкубке России, а новый главный тренер Фабио Челестини начал карьеру в стане с армейцев с завоевания трофея.