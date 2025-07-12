Тукманов: Акинфеева и Дзюбу я считаю редкими исключениями

Бывший вице-президент РФСвысказался о тенденции, когда возрастные игроки могут играть на высоком уровне.

«Акинфеева и Дзюбу я считаю редкими исключениями, а не сложившейся практикой. Все-таки это исключения из правил, если взять из 25-30 человек, что находятся в команде, вот на 16 умножьте, и получится число футболистов, из которых 2-3 человека, которым за 35, так скажем. Поэтому это не система — это исключение», — приводит слова Тукманова «Евро-Футбол. Ру».

39-летний Акинфеев в прошлом сезоне сыграл 30 матчей за «армейский» клуб во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч.

36-летний Дзюба провел в «Акроне» 24 игры во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач.