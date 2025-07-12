Роша: Акинфеев — мастер, легенда, глыба

Защитник ЦСКАнакануне матча за Суперкубок России выразил мнение, что голкиперможет помочь армейцам в серии 11-метровых.

Встреча состоится 12 июля в Казани и начнется в 18:00 мск.

Напомним, в финале Кубка России-2024/25 ЦСКА одолел «Ростов» в серии пенальти. Ворота красно-синих защищал Игорь Акинфеев.

«Я чувствовал уверенность, что у нас все получится и мы станем обладателями Кубка России. В конце матча у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали. Когда началась серия пенальти, мы были уверены в победе.

Опять же, Игорь Акинфеев показал, какой он игрок, мастер, легенда, глыба. Наша сплоченность, желание победить помогли нам», — сказал Роша «Матч ТВ».