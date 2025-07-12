Официально: Пиоли — главный тренер «Фиорентины»

Итальянский специалиствозглавил

По информации официального сайта клуба, соглашение с 59-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года.

«Я очень рад, что Стефано Пиоли — новый тренер "Фиорентины". С первой же минуты общения с ним я понял, что это тренер с высокими человеческими ценностями, готовый сделать всё возможное для этого клуба и этого города, который он хорошо знает и с которым тесно связан. Вместе с моей семьёй и всей "Фиорентиной" я хочу поприветствовать Стефано и пожелать ему всяческих успехов в нашем клубе», — заявил президент клуба Рокко Комиссо.

В прошлом сезоне Серии А «Фиорентина» под руководством Раффаэле Палладино стала шестой. Пиоли же в это время работал в саудовском «Аль-Насре».