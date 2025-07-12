Кисляк — о слухах вокруг себя: Я просто стараюсь ничего не читать

Полузащитникрассказал о своей реакции на слухи вокруг его перехода в другой клуб.

«Я просто стараюсь ничего не читать. Слухи — это даже в какой-то степени приятно, потому что косвенно подтверждается успешность твоей игры. Все-таки мы все стремимся играть на самом высоком уровне. С другой стороны, пока мне не позвонят и не скажут, что все близко, нет смысла серьезно задумываться об этом и тратить время», — цитирует слова Кисляка «ВсеПроСпорт».

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев рассказал, что у московского клуба были предложения по Кисляку, но они не устроили армейцев по финансам. Сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Фенербахче».