Кечинов: В паре «Краснодар» — ЦСКА нет фаворита

Ветеранвысказался о предстоящем матче за Суперкубок России между

«Я считаю, что на сегодняшний день в паре "Краснодар" — ЦСКА нет фаворита. Армейцы оставили очень хорошее впечатление в конце прошлого сезона: команда выглядела очень прилично и практически не проигрывала. Сейчас пришёл новый тренер, но обойма осталась та же, что была и при Николиче. Сегодня мы увидим очень интересный и зрелищный футбол. Мне кажется, что у футболистов мотивации выше, чем выиграть Суперкубок России, вообще не должно быть», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.