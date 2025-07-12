Джанашия — о Суперкубке России: Я жду равной, очень хорошей и красивой игры

Экс-форвард московского «Локомотива»поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между

«ЦСКА — хорошая команда, а "Краснодар" — чемпион России, поэтому в Суперкубке фаворита нет. Я жду равной, очень хорошей и красивой игры. Будет интересно. Возможно, смена тренера в ЦСКА пойдёт на пользу именно в этом матче. Когда происходит смена тренера, все футболисты пытаются доказать, что они сильнее», — цитирует Джанашию «Чемпионат».

Поединок состоится 12 июля. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.