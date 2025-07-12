Дивеев: Мое отношение к Николичу не испортилось

Защитникподелился своим мнением по поводу экс-тренера армейцев

«Я был удивлен уходу Николича. Не знаю, чье это было решение на самом деле, не знаю правды. Я говорил с Николичем, и мое отношение к нему не испортилось.

Я в ЦСКА с 2019 года, и при мне в клубе сменились пять-шесть тренеров. У каждого есть свои требования, запреты. Но у всех одна цель — все хотят выигрывать», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

Николич ушел из московского клуба в июне 2025 года после года работы, за который серб привел армейцев к бронзовым медалям РПЛ и выиграл Кубок России. Сейчас специалист возглавляет греческий АЕК.