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    Дивеев: Мое отношение к Николичу не испортилось

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    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился своим мнением по поводу экс-тренера армейцев Марко Николича.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Я был удивлен уходу Николича. Не знаю, чье это было решение на самом деле, не знаю правды. Я говорил с Николичем, и мое отношение к нему не испортилось.

    Я в ЦСКА с 2019 года, и при мне в клубе сменились пять-шесть тренеров. У каждого есть свои требования, запреты. Но у всех одна цель — все хотят выигрывать», — приводит слова Дивеева «Чемпионат».

    Николич ушел из московского клуба в июне 2025 года после года работы, за который серб привел армейцев к бронзовым медалям РПЛ и выиграл Кубок России. Сейчас специалист возглавляет греческий АЕК.

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